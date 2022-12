Ferrari e suite da 15mila euro a notte, ma gli hotel erano pagati dalla coppia con carte clonate

A bordo di Ferrari, McLaren, Lotus, Mercedes. Vestiti con abiti eleganti. Oltre a gioielli e orologi da migliaia di euro al polso. Così una coppia si presentava nei migliori hotel della Capitale. Una coppia di fantomatici facoltosi. Lui italiano di 42 anni lei bielorussa di 35, mostrandosi benestanti passavano le giornate in lussuose suite da 15mila euro a notte. Peccato che lo sfarzo fosse fittizio, o meglio, pagato con carte di credito clonate all'estero.

In particolare la coppia, nel periodo d'indagine, ha simulato un alto tenore di vita, presentandosi in quattro hotel a 5 stelle a bordo di auto di alta gamma, indossando gioielli e orologi di elevatissimo valore, al fine di trarre in inganno i gestori delle lussuose strutture ricettive frequentate, mostrandosi come persone facoltose.

Trinità dei Monti, Gianicolo, piazza Barberini a via Vittorio Veneto, queste le location esclusive degli hotel dova la coppia ha fruito dei servizi venduti dalle lussuose strutture ricettive, soggiornando presso le esclusive suites con prezzi elevatissimi, utilizzando i servizi di ristorazione in camera con cene esclusive, per poi saldare il conto con carte di credito clonate all'estero, intestate ad altre persone, con conseguente contestazione delle transazioni che avvenivano spesso a distanza di giorni e che non permettevano agli hotel di incassare i corrispettivi dovuti.

Quattro gli alberghi esclusivi della Capitale vittime della coppia, con operazioni contestate ed insolute per oltre 120.000 euro.

A mettere fine alle loro lussuose visite negli hotel a cinque stelle del centro di Roma gli investigatori del I distretto Trevi Campo Marzio di polizia, che li hanno arrestati. Sono accusati di indebito utilizzo di carte di credito, sostituzione di persona, insolvenza fraudolenta e frode informatica.