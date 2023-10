Termini: carta stagnola per eludere il sistema anti taccheggio, ladro in manette

Abiti avvolti nella carta stagnola e nascosti nello zaino per eludere l'allarme anti taccheggio. Così una ladra ha provato a uscire da un negozio di abbigliamento della stazione Termini senza passare per le casse. Sono stati gli agenti della polizia ferroviaria - durante il consueto servizio anti borseggio al primo scalo ferroviario romano - a notare un uomo con uno zaino sulle spalle che, fingendosi un turista, si aggirava con fare sospetto nei pressi di un noto esercizio commerciale della stazione.

Insospettiti dall’atteggiamento dello stesso i poliziotti ne hanno seguito i movimenti. Infatti dopo aver prelevato diversi capi d’abbigliamento, è entrato all’interno di un camerino da dove ne è uscito con il solo zaino sulle spalle. Gli agenti, dopo aver verificato che all’interno del camerino non vi era la merce prelevata poco prima, hanno rincorso l’uomo - un cittadino italiano - su via Giolitti e, dopo averlo bloccato, hanno verificato che i capi erano tutti nello zaino avvolti nella carta stagnola (tecnica utilizzata per evitare l’attivazione dell’allarme anti taccheggio) e pertanto lo hanno tratto in arresto. La refurtiva è stata restituita intatta al responsabile dell’esercizio commerciale.

Nella stessa giornata gli stessi agenti della squadra di polizia giudiziaria del compartimento polfer Lazio hanno arrestato due cittadini stranieri responsabili, in concorso tra loro, del reato di furto aggravato di uno zaino di proprietà di un viaggiatore inglese. Durante la sosta di un convoglio nello scalo di Roma Termini i poliziotti hanno notato due uomini aggirarsi tra la folla di viaggiatori e, dopo aver individuato la vittima, impossessarsi di uno zaino nero, approfittando della confusione creatasi durante l’incarrozzamento dei passeggeri sul treno.

Il fatto non è sfuggito all’occhio attento degli agenti che, dopo aver bloccato gli uomini e recuperato la refurtiva, l’hanno restituita al legittimo proprietario, traendo in arresto i soggetti per il reato di furto aggravato.