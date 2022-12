Trasporta rifiuti edili e mobili in un carro frigo, poi li abbandona nei cassonetti

Usava un carro frigo nel tentativo di non destare sospetto. Peccato che invece di prodotti surgelati trasportasse rifiuti edili e mobili che poi abbandonva illecitamente nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Succede ad Ostia dove la polizia locale ha rintracciato e poi denunciato lo zozzone.

La scoperta grazie agli accertamenti degli agenti del Nad (Nucleo ambiente decoro) che hanno denunciato all'autorità giudiziaria un uomo di 60 anni, responsabile dello sversamento illegale di ingombranti, inerti e mobilio all'interno di alcuni secchioni per i rifiuti nel territorio del X municipio Mare.

Grazie ai sistemi di videosorveglianza, che hanno ripreso un autocarro frigorifero utilizzato per gettare i rifiuti, i caschi bianchi hanno avviato le indagini circa la proprietà del mezzo che faceva capo a diverse società, con sedi finte e titolare introvabile: attraverso incroci di dati e verifiche approfondite, si è risaliti così al responsabile, denunciato per false attestazioni in atto pubblico.

Il mezzo è stato posto in stato di fermo e sono state elevate inoltre sanzioni amministrative per un totale di oltre 4.000 euro.