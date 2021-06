Raccordo, dopo l'incendio ancora ridotta la carreggiata di galleria Volusia: traffico in tilt

Sono giornate di caos nella parte nord del raccordo anulare di Roma. Da sabato è infatti in atto un restringimento della carreggiata all'altezza della galleria Volusia, in zona Cassia. A causare il restringimento il dissesto del manto stradale, rimasto danneggiato nell'incendio di venerdì sera all'interno della galleria. Poco dopo le 23 infatti un camion ha preso fuoco, provocando il blocco della circolazione per diverse ore, fino alle 6 del mattino.

Nel rogo il mezzo pesante è andato praticamente distrutto, anche a causa di diverse esplosioni che hanno provocato scene di panico, descritte nell'articolo che abbiamo pubblicato sabato mattina.

Le alte temperature hanno provocato il danneggiamento dell'asfalto, costantemente monitorato dai tecnici Anas. Ripristinata la viabilità, è rimasta comunque chiusa una parte della carreggiata, con il transito al momento delimitato ed impedito dalla presenza di coni segnaletici in strada. A "ricordare" l'incendio c'è il fortissimo odore di plastica bruciata e i muri della galleria anneriti dalle fiamme.

Oggi sono previsti ulteriori sopralluoghi per capire se si potrà procedere alla riapertura completa della strada e nel pomeriggio possibili novità.

Nel frattempo ancora stamattina la galleria Volusia si è trasformata in un vero e proprio imbuto per il traffico della zona, con code in tutto il quadrante, da Castel Giubileo fino all'uscita Cassia. Tempi di percorrenza allungati e in molti casi automobilisti impegnati a cercare percorsi alternativi.