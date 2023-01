Carne ad essiccare sul terrazzo per poi essere servita al ristorante

Essiccava la carne su un terrazzo e poi la serviva ai clienti del ristorante etnico. Succede sulla Palmiro Togliatti dove la polizia ha poi disposto il sequestro amministrativo - con contestuale distruzione delle merci alimentari - in violazione delle norme igienico­ sanitarie. La scoperta da parte della polizia che ha trovato nel locale, tra i dipendenti, un lavoratore irregolare sul territorio nazionale.

Il sequestro è arrivato nell'ambito dei controlli predisposti dagli agenti del IV distretto San Basilio, con la collaborazione dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, del reparto prevenzione crimine, del reparto cinofilil e dei medici del dipartimento prevezione della Asl Roma 2 che hanno svolto un servizio straordinario amministrativo e non solo, effettuando quattro posti di controllo nel corso dei quali sono state identificate 83 persone e controllati 27 veicoli.

In tale contesto, a seguito di un'ispezione amministrativa eseguita presso un'attività di vendita alimentare in via Tiburtina, il titolare è stato denunciato in stato di libertà per inottemperanza ai provvedimenti della Asl Rm2. Nello specifico il predetto esercizio è stato trovato aperto nonostante il divieto precedentemente disposto per gravi carenze igienico sanitarie.