Detenuto morto in carcere, la procura indaga dopo una segnalazione

Una morte sospetta, almeno secondo qualcuno, con la procura di Roma che vuole vederci chiaro. Un corpo, quello di Carmine Garofalo di 49 anni - detenuto nel carcere di Regina Coeli - trovato nel pomeriggio del 16 agosto scorso vicino alle sbarre. Un decesso catalogato per cause naturali, ma sul quale ora sono in corso delle indagini dopo la segnalazione della garante dei detenuti del Campidoglio, Gabriella Stramaccioni.

Il fascicolo è al momento contro ignoti e manca l'ipotesi di reato, ma il fatto che la procura ha aperto una indagine consentirà di fare delle ispezioni più approfondite sul cadavere di Garofalo. Secondo alcune testimonianze raccolte all'interno del carcere, il detenuto sarebbe stato aggredito. Che si tratti di omicidio, tuttavia, è prematuro dirlo.

Di certo c'è che Garofalo è stato trovato morto dopo le 17:30 del 16 agosto, steso nella sua cella aperta. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, inizialmente attribuito a un aneurisma.

Alla garante è stato detto che la versione ufficiale parla di una caduta accidentale che ha fatto sbattere la testa a Garofalo. Subito dopo i fatti, inoltre, alcuni detenuti avrebbero iniziato a battere le inferriate gridando e attirando l'attenzione degli agenti. Ma se Garofalo sia stato aggredito o meno, al momento mancano dei riscontri. Dopo questo racconto è stata inoltrata una segnalazione alla procura. Ora l'indagine per capire cosa sia successo a Regina Coeli.