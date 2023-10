'Provolino' arrestato dopo 33 anni: dall'omicidio di Camorra al sogno delle fiction a Roma

Carmine Costagliola, meglio noto come 'Provolino', è stato arrestato. L'accusa è di quelle pesanti, omicidio. Un delitto consumato in ambienti di Camorra 33 anni fa. Lui, 'Provolino', nel corso di questo periodo si era trasferito a Roma sud. Aveva messo radici, la sua è di una famiglia di quelle note alle forze dell'ordine. Poi la svolta - almeno tentata - come attore di fiction, come la docu-serie Sky Original Dangerous Old People nata da un'idea di Roberto Saviano e realizzata da Indigo Film con la regia di Giuseppe Di Vaio.

La serie racconta le vite di assassini, rapinatori e malavitosi che hanno bruciato la propria vita ma sono sopravvissuti alle ceneri della propria esistenza. Sky e Indigo Film, tuttavia, non potevano sapere di quel delitto. La polizia lo ha trovato a casa, in via Vincenzo Petra, una lunga strada quasi isolata di Dragoncello, quartiere dell'entroterra del X Municipio, che confina con Acilia.

Omicidio risolto dopo 33 anni

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere gli è stata notificata lunedì. Con lui sono accusati anche Vincenzo Licciardci, alias 'O chiatt', già detenuto presso la casa circondariale di Opera, Gaetano Bocchetti, alias 'Nanuzz', lui già nel carcere di Tolmezzo e Giuseppe Lo Russo, alias 'Peppe o Capitone', detenuto presso il carcere di Catanzaro. Tutti criminali di alto rango. 'Provolino' Costagliola era l'unico rimasto in libertà.

Gli agenti delle questure di Napoli e Roma, coordinati dalla procura, li accusano di aver organizzato ed eseguito gli omicidi di Angelo De Caro, ucciso a Napoli in via Gherardo Marone il 6 giugno 1990 e di Pasquale Bevilacqua, assassinato in via Cupa Coppa di Chiaiano il 6 febbraio 1991. Due casi risolti dopo 33 anni. Carmine Costagliola, come ha spiegato chi indaga, "era legato ai "Lo Russo, federati con i citati Licciardi e Sacco Bocchetti nell'Alleanza di Secondigliano".

Chi sono i Costagliola

Ovviamente, tutti gli indagati potranno difendersi dalle pesanti accuse già a partire dagli interrogatori di garanzia che si terrà tra oggi e domani. 'Provolino', lasciata Napoli, da anni aveva messo le radici - con i suoi fratelli - tra Acilia, Dragona e Dragoncello. Poi, di recente, il sogno di sfondare anche come attore.

Il cognome è di quelli noti alle forze dell'ordine, anche a Roma. I "napoletani di Acilia", vengono chiamati. Nel maggio del 2019 la famiglia Costagliola fu "protagonista" di una faida con i Sanguedolce, legati al pregiudicato lidense Marco Esposito detto 'Barboncino' (boss rivale degli Spada morto nel 2022), con tanto di sparatoria in pieno giorno. Quella fu la prima resa dei conti tra Sanguedolce e Costagliola, il preludio al secondo agguato, quello al Cineland di Ostia.