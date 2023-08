È morto Carlo Mazzone, addio allo storico allenatore della Roma

Carlo Mazzone è morto oggi, diciannove agosto, ottantasei anni. Amato da tutti, a Roma lo chiamavano tutti 'Carletto' o 'Sor Magara'. Ha allegato i giallorossi dal 1993 al 1996. I tre anni romanisti furono caratterizzati da un settimo posto e due quinti posti. Durante la sua permanenza, lanciò in prima squadra Francesco Totti, con cui ha conservato nel corso degli anni un rapporto speciale.

Poi le esperienze con il Brescia e il Bologna, tra le tante, nelle quali allenò Roberto Baggio e Beppe Signori. Mazzone ha messo insieme nella sua carriera 792 ufficiali, 797 considerando i cinque spareggi. Nel 2019 gli è stata intitolata la nuova tribuna Est dello Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno, e nello stesso anno è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano. Speciale il suo rapporto anche con Pep Guardiola. L'ultima foto sui social con il nipotino Alessandro: "Tra poco torno in panchina, mio nipote Alessandro allenatore in seconda", scherzava.

Romano de Roma

Dopo aver giocato nelle giovanili della Roma esordì in Serie A il trentuno maggio del 1959. Ad Ascoli trovò la sua seconda casa. La vera svolta fu da allenatore. In panchina Mazzone era passione e grinta, simbolo di uno sport vero e genuino, senza tanti schemi, ripartenze e alchimie tattiche da 'professori', ma basato principalmente sulla cultura del lavoro, la voglia di andare in campo e di regalare gioia e divertimento ai tifosi.

La sua carriera da allenatore è durata quasi 40 anni, sulle panchine di Ascoli, Fiorentina, Catanzaro, Bologna, Lecce, Pescara, Cagliari, Roma (allenarla fu per lui un sogno realizzato), Napoli, Perugia, Brescia e Livorno, con cui ha stabilito il record di panchine nella storia del calcio italiano, con 1.278 ufficiali. Ma i numeri non dicono tutto, tanto meno nel caso di Mazzone, primatista di presenze anche nei cuori della gente.

I messaggi di addio

Tanti, fin da subito, i messaggi di cordoglio. Tra le prime Rosella Sensi: "Un dolore enorme. Uno spazio incolmabile. Se ne va oggi un grande allenatore, un grandissimo uomo, un enorme romanista. Hai allenato la nostra Roma, la prima di papà. Ma hai fatto la storia di tutto il calcio italiano mostrando valori che oggi si trovano a fatica nel mondo dello sport, facendoti volere bene da tutti. Un gigante buono, un maestro. Ti ricorderò sempre con grande affetto mister. Mancherai a tutti".