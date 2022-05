Carenze igieniche nel fast food, sequestrati 20 chili di carne e pesce

Un fast food ed un ristorante etnico in centro. Ad accomunarli le carenze igienico sanitarie e le sanzioni elevate dai carabinieri. Sono stati i militari della stazione Roma Quirinale, unitamente ai colleghi del Nas di Roma, ad eseguire una serie di controlli presso gli esercizi di ristorazione nel rione Monti che hanno portato alla sanzione, per violazioni amministrative, nei confronti di due locali.

I carabinieri hanno sanzionato un 52enne del Bangladesh, gestore di un fast food, per complessivi 4.500 euro, per carenze igienico-sanitarie e per la mancanza della tracciabilità generi alimentari, con contestuale sequestro amministrativo di 20 chili di carne e prodotti ittici di vario tipo.

Sanzionato per 1.000 euro, invece, un 61enne del Libano, gestore di un ristorante etnico, per carenze igienico-sanitarie del locale. Carenze che sono state segnalate alla competente Asl per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

Controlli nelle zone della movida

Un servizio di controllo straordinario del territorio per il contrasto alla cosiddetta mala movida nel centro storico in particolarmente nelle zone di Campo dei Fiori e Rione Monti, svolto dai carabinieri di Roma nella giornata di sabato e per tutta la sera. Identificate oltre 350 persone, di cui una denunciata e due segnalate per possesso di droga per uso personale ed eseguiti accertamenti su 86 veicoli, alcuni dei quali sono stati sanzionati per violazioni al Codice della Strada. Controllati oltre 30 esercizi commerciali di cui quattro sono stati sanzionati e due chiusi.

Chiusi due minimarket

In tale contesto i carabinieri delle stazioni Roma Madonna del Riposo e Roma San Pietro hanno disposto l’immediata chiusura di due minimarket, una in zona Baldo degli Ubaldi e uno in zona Battistini, sanzionando i titolari, entrambi cittadini del Bangladesh, per aver continuato la vendita al pubblico oltre l'orario consentito - ore 22:00 - disposto con ordinanza del sindaco di Roma Capitale.

Coltelli e sostanze stupefacenti

Nel corso dei controlli nel centro storico, un romano di 43 anni, notato in atteggiamento sospetto dai Carabinieri, è stato sottoposto ad un controllo e trovato in possesso di un coltello con la lama di circa 8 centimetri, che è stato sequestrato, custodito all’interno del marsupio. Altri due giovani sottoposti sempre ai controlli dai militari sono stati trovati in possesso rispettivamente di 0.6 grammi di marijuana e 0.25 di hashish, e quindi segnalati alla competente Autorità quali assuntori.

Controlli stradali

Sorpresi e contravvenzionati alcuni automobilisti a cui i militari hanno riscontrato principalmente le seguenti violazioni: mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica e patente di guida scaduta di validità.