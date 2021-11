Carceri, la Regione Lazio stanzia 550mila euro per migliorare la vita dei detenuti

La giunta regionale del Lazio ha approvato il 16 novembre una delibera che stanzia 550.000 euro per attivare specifici interventi strutturali che abbiano come scopo "il miglioramento della condizione carceraria". La novità è stata resa pubblica da Valentina Corrado, assessora a Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, che della delibera è anche proponente.

“Con la delibera approvata vengono stanziate risorse utili a migliorare le condizioni dei detenuti - spiega l'assessora in una nota - . Per sostenere la genitorialità saranno impiegate risorse volte alla riqualificazione di spazi destinati all’area verde, a locali adibiti a ludoteca, agli ambienti destinati all’accoglienza dei familiari. Saranno poi realizzati interventi sulle palestre sportive e, ancora, saranno messe in campo risorse per sostenere forme di espressività e riflessione".

Si passa poi alla digitalizzazione e all'adeguamento tecnologico "così da rendere praticabile il percorso di formazione e istruzione di minori e adulti ma anche per facilitare la comunicazione e le relazioni con il mondo esterno", aggiunge Corrado. Lo spirito che muove la decisione della Pisana è quello che interpreta il fine della detenzione non come un percorso punitivo "quanto invece come riabilitativo e rieducativo".

“La delibera testimonia l’impegno della Regione per i diritti dei detenuti e per il miglioramento delle condizioni di vita in carcere" ha commentato il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive, Stefano Anastasìa.

Già nel 2019 la Regione aveva stanziato 500.000 euro per "interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta", in particolare 250.000 euro per interventi strutturali, 120.000 euro per laboratori teatrali e attività trattamentali, 90.000 euro per Casa di Leda, 40.000 euro per il sostegno agli studi universitari.