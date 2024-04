Microtelefoni e droga in cella. L’allarme dei sindacati: “Pochi agenti, sicurezza a rischio”

Microtelefoni e decine di grammi di hashish ben occultati ma non abbastanza da sfuggire alla perquisizione. È questo quanto hanno rinvenuto in una cella del carcere di Velletri gli agenti di polizia penitenziaria.

Telefoni e droga in cella

“L’introduzione di sostanze stupefacenti sono una grave minaccia per la sicurezza delle carceri e minano alle fondamenta i tentativi di recupero dei detenuti nella società. Dietro il traffico di stupefacenti e telefonini, ruotano giri di affari per milioni di euro con conseguente gestione di potere fondamentale per stabilire le gerarchie all’interno e al di fuori delle carceri” ha commentato a margine della perquisizione Mirko Manna della Fp Cgil Nazionale. La richiesta è quella di potenziare il numero delle unità cinofile del corpo di polizia penitenziaria che, sottolinea il sindacalista, “hanno sempre dato prova di efficienza ed efficacia, così come servirebbe una maggiore dotazione di strumenti tecnologici”.

Ma prima di tutto, lo chiedono da tempo i sindacati, serve un piano di assunzioni adeguato per l’arruolamento di almeno ottomila agenti nei prossimi tre anni. I numeri delle carceri di Roma e del Lazio sono infatti impietosi. Strutture sovraffollate, dove gli agenti sono allo stremo tra turni anche di 16 ore e la paura delle aggressioni. Lo abbiamo raccontato in questo Dossier.

“Evidentemente il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sta sottovalutando la situazione proprio nel Lazio dove potrebbe avere un più facile controllo, ma, come evidenzia la situazione di Velletri, la situazione sta sfuggendo di mano all’amministrazione centrale” incalza Manna.

I numeri del carcere di Velletri

“Il penitenziario di Velletri è tra le sei carceri laziali con meno del 70% del personale in servizio rispetto a quello presente, con carenze soprattutto nel ruolo degli ispettori (presente il 38%) e dei sovrintendenti (presente il 31%)” sottolinea Ciro Di Domenico smpre della Fp Cgil Polizia Penitenziaria. Sono quasi 70 gli agenti che mancano rispetto al reale fabbisogno. Già perché la struttura di Velletri è anche tra le più piene del territorio £con un sovraffollamento di oltre il 150%, 620 detenuti presenti su una capienza di 400. Il 32% della popolazione detenuta è composta da stranieri”.