In carcere in Irlanda accusato di violenza sessuale torna a casa e trova l'appartamento occupato

Tornato nella sua casa a Colleferro dopo essere stato incarcerato in Irlanda per oltre due anni ha trovato l'appartamento occupato. Potrebbe essere finalmente terminato l'incubo che per 25 lunghi mesi ha vissuto il colleferrino Lorenzo Osmari. L'uomo molto conosciuto nella cittadina della provincia sud di Roma per la sua attività di orafo e per essere stato presidente dell'Avis ed ex arbitro federale di karate nel 2018 aveva deciso di trasferirsi in Irlanda per lavoro e per far studiare i figli e fargli prendere dimestichezza con la lingua inglese.

In pratica nel dicembre dello stesso anno l'uomo venne accusato da un ragazzo di 16 anni, amico dei suoi figli, di violenza sessuale. Il giudice Irlandese lo condannò al carcere e nel 2021 venne arrestato e portato in regime di detenzione dove poi ha passato i 25 mesi più brutti della sua vita tra violenze continue ed escrementi.

“Mi hanno arrestato sulla base di prove costruite a tavolino - ha spiegato al Messaggero Lorenzo Osmari - e delle parole di un giovane che ora fa l’attore. Avendo intuito che era disturbato, gli chiesi di non venire più a casa nostra. Quel 28 dicembre si presentò lo stesso e mi fece delle avances. Temendo di essere scoperto, lui andò la sera stessa dalla polizia accusandomi di violenza sessuale. La mia famiglia gli ha creduto, è stata plagiata. Non vedo i miei figli da 5 anni, nonostante sia innocente”.

L'incubo chiamato carcere

“Ogni tanto tagliavano la gola o violentavano qualcuno in cella. Dopo tre giorni che non mi davano da mangiare, protestai e le guardie mi sbeffeggiarono: “Stai tranquillo italiano, ora arriva la pasta. E a fianco al piatto trovai degli escrementi”.

La sentenza di assoluzione

Il 31 maggio scorso la Corte penale centrale di Limerik, "con verdetto unanime, ha ritenuto l’imputato non colpevole dei capi di imputazione" che gli erano stati contestati. Nonostante ciò, ancora oggi non può rivedere la sua famiglia, per via di un divieto di avvicinamento all’appartamento dove abitano i figli e la ex compagna, a Nenagh, capoluogo della contea di Tipperary.