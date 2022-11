Vendeva carapaci di tartarughe giganti al mercato di Porta Portese

Vendeva carapaci di specie protette. Succede al mercato domenicale di Porta Portese dove gli agenti della polizia locale hanno trovato e posto sotto sequestri 5 carapaci di tartarughe di grandi dimensioni, posti in vendita abusivamente su teli improvvisati in terra.

Sono stati i vigili del XII gruppo Monteverde, impegnati nei controlli allo storico mercato domenicale a denunciare all'autorità giudiziaria un uomo di 56 anni per per vendita di gusci di esemplari appartenenti a specie protette. Il venditore ed è stato poi sanzionato per 5mila euro per vendita non autorizzata.

Attualmente i carapaci sono custoditi presso la sede del Gruppo territoriale, in attesa delle perizie tecniche da parte degli esperti, che stabiliranno le caratteristiche dei resti delle testuggini.