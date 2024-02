Lite in strada a Centocelle: intervengono i carabinieri

Una lite furibonda. Urla e schiamazzi in strada. Grida in pieno giorno che hanno allarmato gli abitanti di Centocelle. Decine le chiamate al 112 per quello che inizialmente era stato segnalato come un tentato furto in appartamento. Una volta sul posto i carabinieri hanno trovato due uomini, intenti ancora a litigare, due conoscenti, coinquilini in un vicino appartamento.

Sono le 17:00 di mercoledì 28 febbraio quando gli abitanti di via delle Palme richiedeno l'intervento al numero unico per le emergenze. Sul posto arrivano i carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Centocelle, oltre alle ambulanze del 118. In strada, ancora intenti a urlare due romani, di 72 e 37 anni. Una lite per futili motivi, secondo quanto poi accertato dagli inquirenti.

Di proprietà del 72enne, una volta nell'appartamento i militari dell'Arma hanno accertato una situazione di degrado. Con l'abitazione ricolma di rifiuti, in condizioni igieniche precarie, i due amici dopo essere stati riportati alla calma hanno rifiutato le cure mediche. Entrambi soggetti psichiatrici, i carabinieri hanno poi informato i servizi sociali. Nessuno è rimasto ferito.