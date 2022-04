"Ci sono armi nella sede dell'Usb". Scatta la perquisizione, trovata una pistola

"Ci sono delle armi nascoste nella sede dell'Usb", questa la segnalazione arrivata alle forze dell'ordine. Da qui il blitz dei carabinieri che si sono quindi presentati alla sede nazionale dell'Unione sindacale di base in via dell'Aeroporto, nella zona del Quadraro, dove hanno poi trovato una pistola nello scarico del water.

Secondo quanto si apprende è stata più di una la telefonata arrivata al 112 ad indicare la presenza delle armi nella sede dell'Usb. Da qui l'inevitabile controllo dei militari dell'arma, con i rappresentanti della sigla sindacale che hanno quindi contattato i loro avvocati.

A rendere noto l'accaduto la stessa Usb che in una nota stampa scrive: "Una denuncia telefonica, una perquisizione a colpo sicuro, una pistola che salta fuori dallo scarico di un water. È la sintesi dell’operazione da film dei carabinieri andata in scena questa mattina contro l’Unione Sindacale di Base. Poco prima delle 11 i militari si presentano nella sede nazionale di Usb, in via dell’Aeroporto 129 a Roma, pretendendo di operare un’ispezione alla ricerca di armi, segnalate telefonicamente da un anonimo al mattino presto".

I dirigenti Usb attivano lo staff legale del sindacato e i parlamentari di "ManifestA". Si chiede ai militari presenti, che invocano la procedibilità senza mandato in forza dell’articolo 4 della legge 152/1975, un provvedimento scritto dell’autorità giudiziaria. Le forze dell’ordine vanno a colpo sicuro - prosegue la nota del sindacato - . L’anonimo segnalatore ha indicato dove trovare “le armi”: lo scarico di un water, “quello” scarico di “quel” water nei bagni riservati al pubblico maschile. Salta così fuori una pistola malamente avvolta nel cellophane e immersa nell’acqua, depositata lì da mani premurose. Usb denuncia la chiara ed evidente macchinazione contro un sindacato conflittuale, una messa in scena che fa comodo a molti, troppi".

I locali di via dell’Aeroporto sono quotidianamente aperti al pubblico, come tutte le sedi Usb. Di certo l’ultimo posto in cui nascondere qualcosa, figurarsi delle armi. Di certo il primo posto in cui tentare il colpo di mano per screditare un’intera organizzazione e le moltitudini di lavoratori, di disoccupati, di precari, di senza casa che la supportano. Le uniche armi che Usb usa sono gli scioperi, le rivendicazioni, le manifestazioni, le lotte. Le pistole le lasciamo a chi le ama, a cominciare dalla compatta maggioranza che alimenta la guerra in Ucraina. Su questa incredibile vicenda - conclude la nota - Usb indice una conferenza stampa per le ore 17 di oggi, mercoledì 6 aprile, in via dell’Aeroporto 129".