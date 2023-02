Carabinieri aggrediti a Tor Bella Monaca, le indagini portano alla luce un giro di spaccio

Da una lite per futili motivi fra una coppia di fidanzati a un giro di spaccio di droga. Un'aggressione contro i carabinieri che destò scalpore, con i cittadini di Tor Bella Monaca che poi scesero in piazza manifestando vicinanza ai militari dell'arma con una fiaccolata per le vie del quartiere. Da qui le investigazioni che hanno portato gli inquirenti a scoprire altro, un giro di spaccio e una violenta aggressione a danno di un 27enne che voleva smettere di fare il pusher. A picchiarlo due uomini, che pochi giorni dopo - era la notte del 6 gennaio - parteciparono alle violenze contro i carabinieri, con uno degli indagati che nel tentativo di scappare provò a investire un militare. I due, un 23enne e un 24enne, già ristretti in carcere, dovranno ora rispondere anche dei reati di rapina aggravata in concorso, violenza e minaccia aggravata in concorso per costringere a commettere un reato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L'aggressione ai carabinieri a Tor Bella Monaca

Ma andiamo per ordine: le indagini dei carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca sono legate agli eventi accaduti la notte tra il 5 e il 6 gennaio scorsi quando i militari intervennero in viale Santa Rita da Cascia dove era in corso una lite animata tra un uomo e una donna di 23 e 22 anni. Alla vista dei militari fermatisi per farli calmare ed evitare il peggio, i due li aggredirono. A dare manforte ai due giovani fidanzati anche alcuni residenti delle case popolari che affacciano sulla strada. Da qui il parapiglia, venti minuti di tensione nel corso delle quali il ragazzo, nel tentativo di darsi alla fuga a bordo di un'auto, tentò con una manovra d'investire uno dei carabinieri che riuscì a evitare l'impatto di un soffio, saltando lateralmente all'arrivo della macchina.

I primi due arresti

Fatti di viale Santa Rita da Cascia che portarono i militari ad arrestare la coppia, accusata di resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale, e a denunciare altre due persone, un 24enne e un minorenne, che parteciparono all'aggressione subita dai militari che erano intervenuti per placare la lite fra i due fidanzati.

Dall'aggressione al giro di spaccio

Arresti e denunce che hanno poi portato i carabinieri a collegare due delle persone che parteciparono alle violenze (il fidanzato 23enne ed il 24enne poi denunciato) a un altro fatto, avvenuto qualche settimana prima. In particolare gli investigatori hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico del 23enne - ovvero il fidanzato che cercò d'investirli - già ristretto in carcere per il tentato omicidio del militare, e al 24enne che partecipò poi alla successiva aggressione, anche lui detenuto per altri reati. I due sono accusati di aver minacciato e aggredito con calci e pugni, e di aver rapinato dello smartphone e di un orologio, un 27enne romeno, che si sarebbe rifiutato di continuare a spacciare per loro conto. A denunciare gli episodi, avvenuti tra il 22 e 29 dicembre 2022, era stata la stessa vittima.

Due ordinanza di custodia cautelare

Concluse le investigazioni sono stati i carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca a notificare un’ordinanza, emessa dal gip del tribunale di Roma, che dispone la custodia cautelare in carcere a carico del 23enne e del 24enne, entrambi cittadini romani, già detenuti, il primo a Regina Coeli e il secondo a Rebibbia, perché gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di rapina aggravata in concorso, violenza e minaccia aggravata in concorso per costringere a commettere un reato, tentato omicidio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.