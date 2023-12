Ladri al "duty free" e autisti abusivi. Denunce e sanzioni per 8mila euro

Sono undici le persone, tra denunciate e sanzionate, fermate dai Carabinieri in servizio all'aeroporto "Leonardo Da Vinci" di Fiumicino nella giornata di venerdì 15 dicembre.

Viaggiatori-ladri nei "duty free" di Fiumicino

I militari della stazione Aeroporto Fiumicino, nel corso dei quotidiani controlli nello scalo intercontinentale, hanno fermato sette diversi viaggiatori, nei dintorni di alcuni negozi "duty free", per aver cercato di superare le casse senza pagare la merce prelevata dagli scaffali. Notati dal personale addetto alla vigilanza, i viaggiatori "furbetti" sono stati segnalati ai Carabinieri.

Recuperati profumi per 2.400 euro

Intervenuti sul posto, i militari hanno fermato le sette persone, in diversi interventi, denunciati per tentato furto. I prodotti asportati, per lo più confezioni di profumi per un valore complessivo di 2.400 euro, sono stati recuperati e riconsegnati ai responsabili degli esercizi commerciali tra i terminal 1 e 3 dell'aeroporto.

Autisti abusivi

I Carabinieri, infine, hanno sanzionato - per un totale complessivo di 8.300 euro - quattro diversi autisti sorpresi a procacciare clienti fuori dagli stalli e senza titolo, poiché sprovvisti di autorizzazione.