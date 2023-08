Non vuole scendere dalla metro, poi scappa sui binari: stazione chiusa 50 minuti

Un borseggio nel primo pomeriggio e un giovane in stato di agitazione in serata. Ad accomunare i due episodi le conseguenze: ovvero la chiusura delle stazioni della metropolitana dove sono avvenuti i due episodi. Identica anche la linea, la B, con lavoratori e turisti costretti a viaggi alternativi per raggiungere le proprie destinazioni dopo la chiusura dei cancelli di accesso alle stazioni.

Così dopo l'interdizione per quasi 3 ore della fermata Cavour, causa manolesta che dopo aver rubato un passeggero hanno danneggiato un tornello e un gabbiotto del personale Atac, sempre ieri stesso copione si è registrato a Laurentina, con il servizio interrotto per quasi un'ora per consentire l'intervento dei carabinieri.

Ma cosa è successo alla stazione Laurentina? Ad animare il rientro dal lavoro dei passeggeri un ragazzo che, al termine della corsa al capolinea della linea B, si è rifiutato di scendere dal convoglio. Da qui il trambusto. Il personale di vigilanza lo ha invitato più volte ad abbandonare il vagone ma l’uomo ha dato in escandescenze scappando anche sui binari del treno.

Momenti di grande apprensione con l'esagitato che ha provocato l'interruzione del servizio per circa 50 minuti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che hanno identificato l’uomo, un 22enne tunisino, senza dimora, denunciato per interruzione di servizio pubblico.

Il giovane è stato poi trasportato con ambulanza presso l’ospedale Sant’Eugenio in codice rosso psichiatrico.