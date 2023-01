Spari a Tor Bella Monaca, chiuso il bar della spedizione punitiva

Provvedimento di sospensione temporanea della licenza al bar di via Quaglia - con conseguente chiusura per 15 giorni - dove il 23 ottobre dello scorso anno vennero esplosi dei colpi di pistola nel corso di una spedizione punitiva. A notificare l'atto emesso dal questore di Roma i carabinieri di Tor Bella Monaca.

Le indagini relative al blitz del commando dello scorso ottobre portarono poi all'arresto, il 28 dicembre, di 6 persone, tra le quali anche un appartenente alla famiglia Moccia, per minaccia aggravata, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo.

Non solo, perché sempre i carabinieri, in seguito di un controllo amministrativo eseguito pochi giorni dopo insieme al personale dell'Asl Rm2, avevano già sospeso l'attività per gravi carenze igieniche e per il ritrovamento all'interno dei locali di alcune dosi di hashish. Il bar riaprirà tra due settimane.