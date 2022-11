Lotta alla "malamovida": oltre 300 persone controllate e 8 arresti per droga e alcool

Controlli su 345 persone e 122 veicoli. Otto quelle finite in manette, tre denunciate a piede libero. E’ il bilancio del lavoro eseguito dai carabinieri del Comando provinciale di Roma, con l’ausilio del Nas di Roma, nel servizio straordinario finalizzato al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati, soprattutto legati all’abuso di alcool e droga, effettuato nel corso dell’ultimo weekend, 18 e 19 novembre.

I controlli sulla “malamovida”

Le zone della movida romana “sorvegliate speciali”, come stabilito al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza presieduto dal Prefetto Bruno Frattasi, con maggiore attenzione nelle zone di Campo dè Fiori, Rione Monti e Trastevere. I militari della compagnia di Roma Centro hanno bloccato un cittadino straniero sorpreso all’interno di un bar del rione Monti mentre tentava di rubare una borsa ad una turista. A Trastevere è stato denunciato un 15enne romano trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente 8 grammi di hashish, mentre insieme ai Nas di Roma è stato sanzionato il titolare di un’osteria per carenze igienico sanitarie.

I carabinieri hanno poi sanzionato un giovane per consumo di bevande alcoliche da asporto oltre l’orario consentito e i gestori di due esercizi commerciali che vendevano alcolici oltre il limite.

Denunciato un turista

Ma c’è anche chi ha pensato di far sorvolare un drone sopra il palazzo del Quirinale. I militari dell’Arma insieme ai colleghi del reparto Presidenza della Repubblica, hanno denunciato un turista americano di 44 anni che lo stava manovrando da remoto, munito di telecamera. Sul palazzo del Quirinale vige il divieto di sorvolo, così hanno sequestrato il drone e inviato un’informativa in Procura.

Dal centro alle periferie

Diversi i servizi antidroga in vari quartieri della Capitale, dove sono state arrestate sette persone gravemente indiziate del reato di detenzione e spaccio di sostante stupefacenti. Sequestrate centinaia di dosi di sostanze stupefacenti e circa duemila e 500 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

In via Volpato, i carabinieri della stazione di Roma Porta Portese hanno arrestato una 35enne romana, senza fissa dimora e con precedenti, per aver ceduto un involucro contenente 0,40 grammi di shaboo ad un 28enne del Bangladesh. La donna si trovava a bordo di un motoveicolo che da accertamenti è risultato rubato lo scorso 17 ottobre, quindi oltre all’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti dovrà rispondere anche del reato di ricettazione. Nella zona della stazione Termini sono stati arrestati due cittadini egiziani, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, sorpresi a cedere alcune dosi di hashish ad un giovane. Poco dopo le manette sono scattate per un 29enne del Gambia che a seguito di un controllo in via Principe Amedeo è stato trovato in possesso di alcune dosi di eroina e 1.220 euro in contanti. In zona Boccea è stato invece arrestato un 19enne di origini tunisine perchè in possesso di 14 grammi di “fumo” divisi in dosi, e un bilancino di precisione.

A Tor Bella Monaca, in via dell’Archeologia, i militari hanno arrestato due cittadini romani, un 22enne e un 29enne già noti alle forze dell’ordine, trovati in possesso rispettivamente di 17 dosi di cocaina con 700 euro e di 18 dosi di cocaina e 220 euro. A Tor Tre Teste denuncia per un 16enne romano trovato con 37 grammi di hashish e un bilancino di precisione.