"Ho bisogno di aiuto, devo fare una visita importale": carabinieri aiutano e accompagnano anziano disabile

Questa mattina, un anziano signore costretto su una sedia a rotelle, si è presentato alla porta del comando stazione carabinieri di Ostia chiedendo aiuto per poter raggiungere in tempo utile un ambulatorio di Fiumicino dove doveva sottoporsi ad una visita specialistica importante.



L’uomo, un 85enne vedovo, per la natura della sua disabilità, ha un’oggettiva difficoltà nell’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto e i carabinieri, ricevuta la sua accorata richiesta, si sono messi subito in contatto con la locale sezione dell’associazione nazionale carabinieri, predisponendo un trasferimento urgente con un’ambulanza che è in dotazione all’associazione. L’85enne ha potuto, così, effettuare la sua visita ed ha tenuto a ringraziare pubblicamente i Carabinieri per la vicinanza mostrata.