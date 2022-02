La notte brava di due studenti: lanciano monopattini, orinano in strada ed aggrediscono i carabinieri

Una notte brava terminata con l'aggressione a due carabinieri. Le violenze lo scorso mese di dicembre a Monti. A dare vita alla notte criminale due studenti spagnoli nei confronti dei quali sono stati emessi due provvedimenti Dacur che gli impediscono l’accesso all'interno di locali pubblici quali pub, bar e ristoranti della zona Monti. I fatti avvennero nelle prime ore della mattina del 18 dicembre 2021.

I due spagnoli, mentre percorrevano via del Boschetto, assieme ad altri due giovani. Poi gli atti violenti, molesti e contrari alla pubblica decenza con i due che hanno dapprima lanciato in strada un monopattino, urlando in piena notte e orinando al centro della carreggiata stradale. Poi l'aggressione a due carabinieri, colpiti con calci e pugni dopo essere intervenuti ed essersi qualificati chiedendo al gruppetto di calmarsi.

Una violenta aggressione con i due militari dell'arma refertati in ospedale con sette e trenta giorni di prognosi. Già fermati a dicembre, il questore di Roma, all'esito degli accertamenti svolti dagli agenti della divisione anticrimine e valutata la pericolosità di tali comportamenti, al fine di garantire la sicurezza pubblica nella predetta zona, ha emesso nei confronti dei due studenti stranieri il divieto di accesso all'interno dei locali pubblici quali pub, bar e ristoranti della zona della movida di Monti e di stazionamento nelle immediate vicinanze e negli spazi antistanti degli stessi per la durata di anni 1, nella fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le ore 06:00.

L'eventuale violazione comporta una sanzione penale, infatti è punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8 mila a 20 mila.