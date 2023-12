Termini: rifiutano il controllo e si scagliano contro i carabinieri, 4 arresti

Prima l'aggressione verbale, poi quella fisica. Poi l'arrivo degli amici. A scagliarsi contro i carabinieri alcuni cittadini nordafricani, fermati per un controllo nell'area adiacente alla stazione Termini. Quattro le persone arrestate.

Controllo a Termini

I fatti intorno all'1:00 della notte fra il 13 e 14 dicembre quando una pattuglia dei militari del nucleo scalo Termini ha fermato per un controllo due cittadini nordafricani in via Giovanni Giolitti. Poco propensi a fornire i loro documenti e le loro generalità i due uomini hanno aggredito verbalmente i carabinieri. Dalle parole sono poi passati ai fatti, scagliandosi contro gli uomini dell'Arma.

Aggressione in via Giolitti

Momenti di tensione si sono poi registrati quando altri cittadini stranieri hanno dato manforte ai due nordafricani aggredendo a loro volta i carabinieri. In ausilio ai colleghi sono quindi intervenuti altre pattuglie di militari che hanno poi riportato la situazione alla calma.

Quattro arresti

Quattro le persone che sono poi state arrestate: oltraggio, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale le accuse nei loro confronti. I quattro sono stati messi a disposizione della magistratura per il rito direttissimo di convalida nelle aule del tribunale romano di piazzale Clodio.