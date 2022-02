Carabinieri, a Roma inaugurato l'anno accademico della scuola per ufficiali

Carabinieri in alte uniformi, la caserma di via Aurelia allestita di tutto punto e l'attenzione dei pezzi grossi della difesa, con la presenza del ministro in carica Lorenzo Guerini e della senatrice Roberta Pinotti, già ministra della difesa dal 22 febbraio 2014 al primo giugno 2018 nei governi Renzi e Gentiloni, e prima donna a ricoprire questo incarico in Italia. È stata una giornata di festa per l'Arma che ha inaugurato a Roma l'anno accademico 2022 della scuola per ufficiali dei carabinieri.

Un taglio del nastro nella cornice romana dove ha tenuto banco il discorso del comandante dell'Arma, il generale Teo Luzi, nel quale sono stati toccati diversi temi, dalla violenza di genera, al cyberbullismo, fino all'attenzione per i fondi del pnrr. Temi caldi, secondo Luzi che ha sottolineato l'importanza del ruolo dei militari in questo periodo storico: "L'Italia, profondamente ferita dalla pandemia, pur perdurando le difficoltà, si è riscoperta vincente perché capace di una forza morale che ha unito comportamenti giudiziosi e competenze organizzative, potendo contare, anche in questa emergenza, sui 'propri' carabinieri. Durante la fase più acuta della pandemia l'Italia si aspettava che i carabinieri facessero il loro dovere. Non siamo mancati a questo impegno. Abbiamo continuato a vivere tra la gente, con fede e umanità".

Nel 2021 + 5% di femminicidi

Luzi ha quindi elencato una serie di dati su scala nazionale. "Nel 2021, i femminicidi hanno segnato un aumento di oltre il 5% rispetto al 2020 e sono stati registrati ben 47.000 casi di 'codice rosso'. L'Italia si è dotata di un apparato penale tra i più avanzati in Europa. Tuttavia il solo approccio repressivo, pur irrinunciabile, non è risolutivo. Pesano fattori di ordine culturale, che condizionano lo stesso percorso di consapevolezza delle vittime. Per questo, l'Arma è impegnata nel potenziare la propria Rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere, che conta oltre 370 ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente formati sul territorio, con l'obiettivo di sostenere le vittime nel loro percorso di denuncia", ha detto il comandante generale dell'Arma. "In quest'opera siamo affiancati dagli enti e dalle associazioni impegnate nella tutela dei diritti delle donne e partecipiamo anche a iniziative educative per la diffusione della cultura del rispetto e della parità tra i generi", ha aggiunto.

Attenzione al cyberbullismo

Sul fronte del cyberbullismo "l'Arma ha aperto una riflessione, lavorando per anticipare situazioni di possibile rischio, attraverso il pattugliamento della rete internet, con l'obiettivo di disinnescare sul nascere derive pericolose per la stessa incolumità dei ragazzi". Lo ha detto il comandante generale dell'Arma, Teo Luzi, nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022 della scuola ufficiali carabinieri. "Con crescente frequenza" infatti, ha spiegato Luzi, "registriamo scorribande e danneggiamenti irrazionali, organizzati spesso attraverso i social network, da gruppi giovanili, composti anche da minorenni". "L'ascolto dovuto a tutti i cittadini è ancor più importante verso i giovani - ha aggiunto - Per questo, i carabinieri collaborano con presidi e insegnanti, per diffondere i principi di una buona cittadinanza e frenare la preoccupante diffusione di droga e alcol".

"Deterioramente ambiente è altra pandemia"

Non solo criminalità "classica", ma anche un occhio al mondo green. L'Arma, infatti, anche su questo punto si dice attenta. "Il deterioramento dell'ambiente è una pandemia più lenta del coronavirus, ma non meno rischiosa. Come ci ricorda incessantemente Papa Francesco: è il tempo di prenderci cura, tutti assieme, della 'nostra casa comune'. L'Arma esprime oggi una straordinaria funzione di 'prossimità ambientale'. Siamo consapevoli che da soli non possiamo dare soluzione a un problema tanto complesso, ma siamo determinati a fare la nostra parte, conducendo la missione verde che ci è stata affidata, a tutela della qualità della vita dei cittadini", ha detto il comandante Luzi.

"In questo ambito, tutta l'Arma ha maturato, negli ultimi decenni, qualificate competenze, nella prevenzione e nelle investigazioni, che oggi trovano ulteriore espressione nella spiccata professionalità dei carabinieri forestali, le cui tradizioni bicentenarie sono custodite dall'associazione nazionale forestali - ha aggiunto - L'organizzazione e le capacità dei Carabinieri forestali sono davvero un unicum a livello mondiale. Per questo, nell'anno trascorso abbiamo posto a disposizione dell'Autorità di Governo anche questa nostra expertise per iniziative di 'diplomazia ambientale', in un settore per sua natura globale, in collaborazione con le Nazioni unite, la Fao, l'Unesco e l'Unione europea".

Pronti a difendere Pnrr

La chiusura è stata quindi sul pnnr dove l'Italia, secondo Luzi, si gioca "il futuro": "Il nostro compito è difenderlo. Il piano è molto più di un programma di sostegno economico. E un progetto ambizioso di trasformazione sociale, digitale e ambientale nel quale i cittadini, e tra questi i più giovani, ripongono le speranze di un futuro migliore. Per questo, è necessario preservare il tessuto economico dall'affarismo predatorio delle mafie e dall'interesse subdolo dei fenomeni di corruzione".