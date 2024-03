Il ladro che saccheggia auto fermato dai carabinieri con il taser

Stava perlustrando la zona per capire quale auto poter saccheggiare, quando è stato notato dai carabinieri che per fermarlo hanno usato il taser. È quanto successo la scorsa notte, verso le 3, lungo la circonvallazione Ostiense, alla Garbatella. L'uomo stava guardando all'interno degli abitacoli quando i militari si sono avvicinati e lo hanno invitato a fermarsi per identificarlo ma si è allontanato.

A quel punto è stato chiesto ausilio e sul posto la centrale operativa ha inviato anche una pattuglia della stazione dell'Eur e una del nucleo radiomobile di Roma L'uomo, accerchiato, ha estratto un pugnale lungo circa 30 centimetri e ha tentato di aggredire alcuni dei militari, senza mai venire a contatto con loro. Un militare del nucleo radiomobile, di tutta risposta e dopo i previsti avvertimenti, lo ha neutralizzato con il taser, riuscendo così a bloccarlo.

Un’ambulanza del 118 lo ha soccorso e trasportato presso l'ospedale San Giovanni. Il fermato, romano, 38 anni, incensurato, è stato trovato in possesso anche di un secondo coltello ed è stato denunciato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Le armi sono state sequestrate.