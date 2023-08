Con un coccio di bottiglia ferisce un carabiniere, la comunità bengalese soccorre il militare ferito. Le fasi dell'arresto da film

Le fasi sono state concitate. In un video che circola nelle chat si vedono sei carabinieri che a fatica bloccano a terra un uomo per arrestarlo. Poi un altro militare dell'Arma, ferito, che si tiene il braccio. Sullo sfondo la comunità del Bandladesh di Torpignattara che, durante le fasi concitate del fermo del loro connazionale, fanno capannello. Qualcuno di loro poi si stacca, si avvicina e iniziano così i soccorsi al maresciallo sempre più sanguinante.

I momenti sono serrati. Dall'arteria radiale dell'avambraccio sinistro del carabiniere esce molto sangue. Due uomini bengalesi si avvicinano, gli chiedono come stia e richiamano l'attenzione degli altri. Una donna prende in mano la situazione e con una garza fascia il braccio del militare, poi lo accompagna e lo fa sedere sull'asfalto. Un primo soccorso utile per l'appartenente delle forze dell'ordine in attesa del 118 che poi lo porterà all'ospedale Agostino Gemelli.

La diagnosi è chiara: la profonda ferita gli ha reciso i tendini. Per il carabinieri della caserma di Torpignattara ci vorranno trenta giorni di prognosi e poi la riabilitazione. Una storia a lieto fine per l'uomo durante le fasi di un arresto da film. L'episodio risale allo scorso 25 agosto.

Un ventiseienne originario del Bangladesh stava inseguendo un ragazzo in strada, dopo averlo aggredito in precedenza senza alcun motivo, mentre brandiva una bottiglia di vetro rotta. La vittima ha corso chiedendo aiuto ai carabinieri della vicina caserma, in via Benedetto Bordoni. Un militare dell'Arma è uscito dalla stazione per bloccarlo, ma a quel punto è stato colpito con il coccio di bottiglia ferendolo a un polso. Il ragazzo di ventisei anni è stato subito dopo è stato bloccato e arrestato per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.