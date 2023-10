Carabiniera molestata al centro per il rimpatrio: l'ha afferrata per i capelli e ha provato a baciarla

Ha tentato di violentare una carabiniera, poi ha aggredito due suoi colleghi dell'Arma. L'uomo, un 25enne nigeriano, è stato arrestato e adesso è accusato di violenza sessuale, resistenza e lesioni nei confronti dei tre militari. È quanto successo lo scorso 30 settembre a Ponte Galeria e ieri è stato processo con il rito direttissimo.

Il stato sottoposto alla misura cautelare in carcere. I fatti nei pressi dell'infermeria del centro per il rimpatrio di Ponte Galeria, dove l'uomo era in attesa di prendere un farmaco. Secondo quanto ricostruito, il 25enne ha afferrato per i capelli la carabinieri per poi tentare un approccio sessuale, un bacio. La donna, che ha opposto resistenza, ha attirato l'attenzione di due militari dell'Arma.

Ha quindi aggredito gli altri due militari prendendoli a pugni. Hanno riportato lesioni guaribili in tre giorni. Bloccato, l'uomo è stato tenuto in caserma fino a ieri quando è stato processato.

L'allarme del sindacato

Sul caso è intervenuto Antonio Nicolosi segretario generale di Unarma: "Ancora una volta siamo qui a denunciare l'ennesima aggressione a un nostro carabiniere nel Cpr di Ponte Galeria. I colleghi che per fortuna si sono subito accorti di quanto stava accadendo, lo hanno immobilizzato e con fatica dopo averlo ammanettato, sono riusciti a portarlo alla stazione dei carabinieri di Casal Palocco dove è stato messo nella cella di sicurezza".

"Per la collega 27enne, in stato di choc, si è attivato il codice rosso. La situazione è fuori controllo chiediamo aiuto e sicurezza per i nostri militari lasciati in 5 con oltre 100 migranti", sottolinea Nicolosi.