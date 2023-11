Capra selvatica tenta la fuga dal Bioparco. Allarme dei passanti a Villa Borghese

Una quasi fuga dal Bioparco di Roma. Protagonista, nella giornata di sabato, una capra selvatica ospitata nel giardino zoologico di Villa Borghese. L'animale è riuscito a salire sul muretto che confina con Villa Borghese. Un passo e sarebbe stata la fuga. Tanto è bastato per creare allarme tra i cittadini presenti in quel punto. Decine le chiamate al numero unico per le emergenze, con le pattuglie della polizia locale inviate sul posto.

Qui però i vigili non hanno trovato nessuno. La capra selvatica infatti, di propria sponte, ha deciso di tornare sui suoi passi, all'interno del Bioparco, percorrendo in senso il muretto sul quale era salita.

L'episodio si inserisce nella serie di fughe e avvistamenti che hanno trasformato Roma in uno zoo. Nelle ultime settimane è toccato prima al leone a Ladispoli, poi ad un vitello a Vitinia ad una volpe a Valmelaina e ad un boa a Tor Bella Monaca.