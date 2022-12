Caporalato a Roma: costretti a lavorare per 14 ore al giorno e con paga dimezzata, tre arresti

Turni di lavoro dalle 12 alle 14 ore al giorno, dalle 9 del mattino alla mezzanotte. Nessun contratto né riposi settimanali o ferie. Paghe dimezzate e in "nero". Luoghi insalubri e angusti in cui tessere tessuti, ma anche preparare e consumare pasti in condizioni inaccettabili.

È come erano costretti a lavorare a Roma, in zona Torpignattara, tre uomini e due donne. Ad approfittare del loro stato di bisogno tre cinesi che tenevano in condizioni di costrizione le cinque persone. Per le vittime, quattro persone di nazionalità cinese e una bangladese, oggi è terminato un incubo. I tre caporali sono stati arrestati a seguito di un'indagine condotta dai carabinieri del nucleo ispettorato e del comando provinciale di Roma e dagli agenti della polizia locale del gruppo Prenestino.

Lavorare senza nessuna tutela

I lavoratori erano quasi ridotti in schiavitù, obbligati a lavorare senza alcuna protezione per le dita e per gli occhi, non erano formate e informate sui rischi del mestiere e non sono mai state sottoposte alle visite mediche di rito per l'abilità al mestiere svolto.

Inoltre erano pagati meno della meta' di quanto loro dovuto, tenendo come riferimento la paga oraria prevista dal contratto collettivo nazionale:

ovviamente non era prevista alcuna forma contrattuale, per cui lavoravano in nero senza alcuna tutela in caso di malattia o infortunio e senza il versamento dei contributi previdenziali.

Sequestrati di 88 mila euro

A seguito delle indagini, il gip del tribunale di Roma ha emesso tre ordinanze di custodia cautelare. L'accusa per i tre caporali cinesi è di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". I tre sono quindi stati arrestati stamattina a Rom, mentre lo stabile, le attrezzature e i materiali sono stati sottoposti a sequestro preventivo. Nel corso delle perquisizioni è stata rinvenuta e sequestrata anche la documentazione utile alle successive indagini insieme alla somma di 88.000 euro in contanti e a una banconota falsa da 100 euro.