Capodanno esplosivo, cipolla con track e caramelle con miccia: sequestrati 120 chili di botti e 307 petardi

Cipolla con track, caramelle con miccia, cobra e black thunder. Sono solamente alcuni dei nomi dei petardi e dei fuochi d'artificio sequestrati dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Roma durante i controlli per il periodo di Capodanno.

A San Basilio, a finire nei guai, è stato un 22enne denunciato per "detenzione abusiva di materiale esplodente" e per aver messo in vendita "materiale esplodente scaduto di validità e non riclassificato". I poliziotti, durante un monitoraggio dei maggiori social network e dei siti di vendita on line, hanno notato la presenza di vari annunci di vendita di artifici artigianali.

Attraverso una indagine i poliziotti sono così risaliti all'autore degli annunci e in casa hanno trovato "88 ordigni artigianali cipolla con track non etichettati e con peso unitario di 160 grammi, 63 caramelle con miccia non etichettate e con peso unitario di 20 grammi, 6 petardi cobra con etichetta mancante di QEN categoria F4 e peso unitario di 40 grammi, 150 petardi black thunder con etichetta con solo nome commerciale e peso unitario di 40 grammi", spiega la Questura.

Dopo l'intervento del Nucleo Artificieri della Polizia di Stato, tutto il materiale è stato sequestrato: alla fine degli accertamenti il 22enne è stato denunciato e la Procura della Repubblica di Roma ha disposto la distruzione dei botti sequestrati.

Al Pigneto, invece, i poliziotti della Divisione Amministrativa hanno denunciato, per "detenzione abusiva di materiale esplodente" e per aver "posto in vendita materiale esplodente scaduto di validità e non riclassificato", una cinese di 55 anni, proprietaria di un negozio nel quartiere.

Nel corso della ispezione dell'esercizio, gli agenti hanno riscontrato la vendita di petardi, batterie di colpi e razzi, alcuni dei quali con etichettature non conformi, perché venduti singolarmente e non in confezione e altri scaduti di validità da circa un anno. In un piccolo soppalco del bagno poi, sono stati trovati altri prodotti simili oltre ad altri ancora più pericolosi petardi di categoria F4.

Al termine dell'operazione la 55enne è stata denunciata e il materiale, 12 chili circa di artifici pirotecnici è stato sequestrato. Anche per questo la Procura della Repubblica di Roma ha disposto la distruzione.