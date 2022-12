Capodanno blindato a Roma, Circo Massimo sorvegliato speciale e allerta per gli anarchici infiltrati

Sarà un Capodanno blindato a Roma. Il primo dopo le restrizioni per il Coronavirus. Il primo con il ritorno del maxi concerto organizzato dal Comune. Al Circo Massimo, sul palco, saliranno la romana Elodie, affiancata da Sangiovanni, Franco 126 e Madame. Giovani artisti che chiameranno a raccolta 50 mila persone (oltre 600 mila quelle attese in città tra il 31 dicembre e il primo gennaio).

Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica riunito in prefettura con i vertici delle forze dell'ordine ha organizzato le linee guida per la notte che saluterà il 2022 e abbraccerà il 2023. L'attenzione sarà massima anche per il rischio degli infiltrati anarchici. Al Circo Massimo saranno controllate con i metal detector i varchi: in via del Circo Massimo/via Fonte di Fauno; via dei Cerchi/piazza di Porta Capena; via della Greca/via Clivo dei Publici; via dei Cerchi/via San Teodoro; piazzale Ugo La Malfa/via delle Terme Deciane.

La minaccia anarchica

Controlli massimi, appunto, per la minaccia degli infiltrati. Già perché a Roma, per le 16, gli anarchici si sono dai appuntamento tra via Giulia e via Arenula. Senza alcuna autorizzazione e nessun preavviso, dunque, gli anarchici si dovrebbero vedere in piazza ancora una volta per protestare contro il 41 bis inflitto a Alfredo Cospito.

Il condizionale, però, è d'obbligo perché non è escluso che il questo di Roma in un queste ore possa prevenire bloccando la manifestazione sul nascere. Prima di Natale gli anarchici avevano fatto un raid contro i bancomat e le vetrine di banche e uffici postali all'Appio Latino. Per evitare che infiltrati possano rovinare la festa organizzata dal Comune al Circo Massimo, distante appena due chilometri da via Arenula, i controlli saranno capillari.

Le chiusure e i trasporti rafforzati

Possibili chiusure anche in via dell'Ara Massima di Ercole e via di Santa Maria in Cosmedin. Le prime chiusure, dalle 7 del mattino, interesseranno via dei Cerchi. A partire dalla mezzanotte della notte tra il 30 e il 31 dicembre viale Aventino sarà chiusa su entrambi i lati per la bonifica dell'area nel tratto compreso tra l'intersezione con via del Circo Massimo e piazza Albania. Anche il centro sarà off limits alle auto private. Per consentire a romani e turisti di raggiungere la zona del Circo Massimo Atac ha previsto l'intensificazione delle corse di bus e metro.