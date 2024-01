Capodanno a Roma e provincia, il bilancio post delirio: un morto e 17 feriti

Diciassette feriti tra cui anche ragazzo di 17 anni e due uomini che hanno perso entrambe le mani a causa dell'esplosione di 'botti' pericolosi. E poi gli incendi alle auto innescati dalle scintille dei petardi, le aggressioni, un anomalo colpo di pistola esploso e gli incidenti stradali, con la drammatica morte di Antonello Mochi, pasticcere di 27 anni che ha perso la vita mentre stava tornando a casa dopo il veglione. È il pesante bilancio del Capodanno a Roma e provincia.

17 feriti per i 'botti' a Roma e provincia

Come detto il numero dei feriti giunti negli ospedali ha toccato quota 17. I più gravi due uomini che hanno perso entrambe le mani a causa dello scoppio di petardi. Il primo, un ragazzo di 24 anni, è rimasto ferito nella zona dell'Albuccione, a Guidonia. Il ragazzo è rimasto colpito da una bomba carta inesplosa in piazza Aldo Moro che, a dire del padre, avrebbe trovato a terra nei pressi di casa. Al policlinico Gemelli i medici lo hanno operato e gli hanno dovuto amputare gli arti superiori. L'altra vittima è un uomo di 45 anni in zona Valcanneto, nei pressi della via Aurelia. Anche a lui sono state amputate entrambe le mani a causa dell'esplosione di un petardo. Tra i feriti, fortunatamente non in gravi condizioni, anche altri tre minorenni. Chi se l'è vista brutta, invece, è stato un 17enne ricoverato in prognosi riservata al Campus Biomedico di Roma. Dopo l'esplosione dei fuochi d'artificio nella zona di Trigoria, è rimasto pesantemente ustionato al viso.

Non solo a Roma e provincia. Un 20enne, originario di Roma, che stava festeggiando il nuovo anno con amici e familiari a Pacentro, in provincia dell'Aquila, dopo il brindisi di mezzanotte ha acceso un petardo che, accidentalmente, gli è scoppiato tra le mani. Le ferite sono talmente gravi da rendere impossibile la ricostruzione delle dita della mano.

Ordinanza anti botti fallimentare

In via della Stazione di Cesano, invece, qualcuno ha fatto esplodere un petardo che ha danneggiato il muro perimetrale della scuola di fanteria dell'esercito italiano.

Un bilancio che dimostra ancora una volta come l'ordinanza che vietava i cosiddetti 'botti' di Capodanno sia stata ampiamente ignorata, nonostante prima della notte di Capodanno siano stati i sequestri a Roma diversi 'fuochi' illegali. A Tor Bella Monaca, per esempio, la polizia locale ha recuperato circa 10 mila 'botti'. Ma i blitz ci sono stati anche a Palestrina, Ostia e in altri cinque quartieri dove sono stati più di 12 tonnellate di petardi pericolosi.

Auto incendiate dai petardi

'Botti' che comunque hanno causato anche una serie di incendi. Tra tutti, quello esploso a Morena dove un rogo è scoppiato per un petardo esploso nel parcheggio di via Torre Morena davanti a un supermercato. Sette la auto coinvolte di cui quattro completamente compromesse.

E un incendio si è verificato anche poco prima della mezzanotte in un capannone contenente merce varia e macchinari da lavoro in via dell'Acqua Vergine 200, strada che collega via Prenestina con via Collatina. D'altronde gli interventi dei vigili del fuoco in città nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio sono stati 160.

Bagno nella fontana di Trevi

Sono stati invece oltre 300 invece gli interventi della Polizia Locale nella notte di Capodanno. Il comando generale ha predisposto un piano speciale di controlli, con oltre 1300 agenti in strada coordinati dal nuovo comandante Mario De Sclavis.

Tra gli interventi anche quello intorno all'una del mattino, quando le pattuglie di presidio a piazza di Trevi hanno fatto uscire una ragazza dall'interno della fontana. La giovane, di 22 anni, una turista di nazionalità francese, è stata sanzionata secondo quanto previsto dal regolamento di polizia urbana.

Aggressioni e furti

Il rumore dei petardi e dei 'botti' pericolosi, inoltre, ha aiutato a camuffare anche altri episodi di cronaca. Tra tutti il giallo avvenuto a Nettuno dove un uomo è stato raggiunto da un colpo di pistola al piede. Lo sparo non sarebbe stato fatto per festeggiare Capodanno. La polizia di Stato che indaga a bocche cucite, infatti, non esclude l'ipotesi di una vendetta.

A proposito di azioni violente, a Velletri un uomo è stato accoltellato al petto dopo una lite durante la notte del 31 dicembre. Sul caso indagano i carabinieri. I fuochi d'artificio della mezzanotte, invece, hanno fatto da diversivo a una banda di ladri che hanno sfondato la vetrina di una gioielleria trenta minuti dopo l'inizio del 2024. Con un'auto ariete hanno fatto breccia e saccheggiato il negozio a Talenti.

La tragedia all'alba

Il primo dell'anno si è aperto anche con una tragedia sulle strade. Antonello Mochi, 27 anni, è stata la prima vittima di un incidente stradale in via Leone XIII. Al volante della sua Smart ha sbandato prima contro una Fiat Cinquecento, e quindi contro un albero nello spartitraffico, all’altezza di via Leone Dehon. Inutili i soccorsi. Il ragazzo, un pasty chef, è morto sul colpo.

A Ostia, invece, nella sera di San Silvestro due feriti gravi dopo un sinistro in via Tancredi Chiaraluce. Poco dopo le 20, all'altezza del civico 282, due auto si sono scontrate per cause ancora in corso d'accertamento. Ad avere la peggio i due conducenti, un 48enne e un 35enne, alla guida rispettivamente di una Renault Modus e di una Fiat Cinquecento X.