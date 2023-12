Capodanno a Roma, rafforzati sicurezza e controlli: 1200 agenti in strada

Lotta ai 'botti' - anche con l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri - e alle bottiglie in vetro lasciate o lanciate in strada. Ma non solo, attenzione anche al rischio terrorismo che a Roma, in grandi eventi come Capodanno, desta sempre preoccupazione. Il conto alla rovescia per la notte di San Silvestro è iniziato e non si vole lasciare nulla al caso.

Ha parlato forse un po' per tutti il prefetto di Roma, Lamberto Giannini presentando il piano per un 31 dicembre e un primo gennaio sicuro in città, considerata anche la grande attesa per la festa al Circo Massimo dove sul palco si esibiranno Blanco, Lazza e Francesca Michelin: "Sicuramente le misure saranno rafforzate. Ci sarà un grande sforzo delle forze dell'ordine. Il contesto internazionale è assolutamente delicato e richiede la massima attenzione". E sebbene "non ci sono particolari situazioni che vengono segnalate, questo non significa che si abbassi la guardia".

1200 vigili in strada

Occhi aperti, dunque, perché tutto si svolga nel segno solo del divertimento. Roma radunerà come ogni anno migliaia di persone al Circo Massimo per il concertone, e il Campidoglio è pronto a schierare ben 1.200 vigili solo per la notte di Capodanno. Ma non solo. Carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza monitoreranno anche le grandi piazze della movida come Ponte Milvio, piazza Trilussa e le altre zone dei locali, come Testaccio, Trastevere e San Lorenzo.

Stop ai 'botti'

Dal 31 fino alla Befana, poi, sarà vietato l'uso dei 'botti'. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri comporterà l'applicazione delle sanzioni pecuniarie da 25 a 500 euro oltre al sequestro dei materiali.

"A Capodanno ci molte iniziative di particolare importanza - ha aggiunto - Abbiamo fatte tutte le verifiche necessarie per le misure di sicurezza sia in termini di contenimento e organizzazione dei partecipanti e anche per controlli che verranno effettuati. È stato anche disposto al centro per quanto riguarda il circo Massimo il divieto della vendita di contenitori in vetro".