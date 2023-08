Capocotta, si sdraia sul sedere di una bagnante nella spiaggia dei nudisti. È accusato di violenza sessuale

Ha usato il sedere di una bagnante che stava prendendo il sole nella spiaggia naturista di Capocotta e che non conosceva, come cuscino e ci si è adagiato sopra. La donna, giustamente, si è allarmata e ha chiamato la polizia. L'uomo, che nel frattempo era andato a farsi un bagno, è stato così bloccato per violenza sessuale. Il quarantacinquenne romeno, al mare con degli amici, è stato processato ieri in rito direttissimo ed è stato rilasciato.

L'arresto, infatti, non è stato convalidato perché non è avvenuto in flagranza di reato e così è stato denunciato a piede libero. Resta la gravità del fatto denunciato dalla bagnante. Tutto si sarebbe svolto nella mattinata di ferragosto. La donna era nell'oasi dei nudisti da sola. Lì, in quel tratto di arenile di libertà, vigono regole di rispetto.

Il quarantacinquenne, invece, era al mare con degli amici. Il gruppo si sarebbe ubriacato e iniziato a urlare. Non solo. Secondo quanto raccontato dai presenti, i tre si aggiravano anche con i cellulari in mano, un atteggiamento non in linea con l'oasi che si prefissa di garantire la privacy di tutti. A un certo punto, uno di loro si è avvicinato a una signora che era sdraiata e ha usato il sedere della donna come cuscino.

Poi si è alzato dopo qualche secondo e si andato a fare un bagno. Quando è tornato ha trovato gli agenti di polizia che lo hanno accompagnato al commissariato di Ostia. L'accusa di violenza sessuale resta valida e l'uomo è stato denunciato.