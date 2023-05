Il capannone dove vengono cannibalizzate le Fiat Panda rubate

Dalle utilitarie alle vetture elettriche. Ma anche suv e citycar. Fiat Cinquecento, Bmw, Mercedes, Smart: sono tante le vetture nel mirino di ladri in grado di smontare le preziosi parti componentistiche, di cui c'è grande richiesta nel mercato nero, le macchine lasciate parcheggiate in sosta la sera in strada, ma anche nei garage condominiali. Ne sa qualcosa anche l'allenatore in seconda dell'As Roma Salvatore Foti, che il giorno dopo la vittoria della squadra di mister Mourinho contro il Leverkusen ha trovato la sua vettura lasciata in sosta all'Eur senza due sportelli, rubati da ignoti.

Vetture cannibalizate ma anche rubate, e poi smontate con calma in un capannone. Un edificio abbandonato specializzato in Fiat Panda. A scoprirlo i carabinieri che hanno arrestato due persone di 59 e 46 anni, entrambe già note alle forze dell’ordine, per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

I militari della stazione Tor Bella Monaca, nel transitare nei pressi di via Rocca Cencia, hanno notato i due indagati mentre armeggiavano su un lucchetto di una catena, posta a chiusura di un cancello di un fabbricato in disuso, dopo essere scesi da un furgone, ed hanno deciso di intervenire.

Sul posto, i carabinieri hanno bloccato i due uomini, ed hanno effettuato una perquisizione del capannone. All’interno dei locali, i militari hanno rinvenuto e sequestrato quattro carcasse di Fiat Panda, tutte risultate oggetto di furto e con parti meccaniche e di carrozzeria mancanti.

Dai successivi accertamenti effettuati dai militari, è emerso che il furgone in uso ai due soggetti, era oggetto di furto e quindi hanno fatto scattare la denuncia in stato di libertà per il reato di ricettazione. L’arresto dei due è stato convalidato e per loto è stato disposto l’obbligo di firma alla P.G.