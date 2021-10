In centinaia a ballare a bordo piscina e 3 aggressioni nel parcheggio: chiuso locale

Una discoteca all'interno di un circolo sportivo a Cinecittà è stata chiusa temporaneamente. La Polizia ha sospeso la licenza disponendo l'immediata chiusura per 7 giorni. A far scattare i temporanei sigili per il locale, un episodio avvenuto ad inizio mese.

Gli agenti, lo scorso tre ottobre, hanno riscontrato all'interno del locale centinaia di persone che ballavano in pista, a bordo piscina, fino alle prime luci dell’alba e anche 3 aggressioni avvenute nel parcheggio del locale stesso in poco tempo.

Il provvedimento è stato notificato ed eseguito dagli agenti del commissariato Tuscolano. Controlli anti assembramento che sono scattati anche in altre zone di Roma. Quattro affittacamere, 2 minimarket ed un pub, durante i controlli, svolti in collaborazione tra i commissariati Esquilino e Viminale, la Divisione di Polizia Amministrativa e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, sono risultati non in regola con le vigenti normative anti-Covid. Per loro, oltre alle sanzioni di natura economica, per un totale di 27 mila euro, è stata applicata la sospensione provvisoria dell’attività per 5 giorni.