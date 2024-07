Carcere di Casal del Marmo, detenuto prova a ippiccare a un incendio e scoppia la rivolta

Notte movimentata nel carcere minorile di Casal del Marmo. Una rissa, nata per un giovane detenuto che ha dato in escandescenze, ha generato un vero e proprio parapiglia. A fatica gli agenti della penitenziaria sono riusciti a riportare l'ordine. Attimi convulsi nel corso dei quali è stato chiesto l'ausilio della polizia di Stato che però, pur raggiungendo il carcere, non è intervenuta, restando all'esterno pronta a supportare.

Ad accendere la rabbia dei giovani ospiti della struttura l'atteggiamento violento di un giovane detenuto. Prima ha dato in escandescenze, poi ha provato a dare fuoco a un materasso. Un atteggiamento mal tollerato dagli altri che hanno dato vita a una vera e propria rivolta, con tanto di caccia all'uomo. Una situazione diventata incandescente tanto che gli agenti della penitenziaria hanno chiamato in supporto la polizia.

Alla fine però si è riusciti a placare la rabbia, riportando la situazione alla normalità.

Non è la prima volta che a Casal del Marmo scoppia la rivolta. A giugno un caso simile si era verificato con un incendio all'interno della struttura.