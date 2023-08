Si capovolge in canoa e rischia di annegare, salvato a largo

Momenti di paura a Santa Marinella dove nella mattinata di sabato un canoista in difficoltà a 250 metri dalla riva si è ribaltato con la canoa rischiando di annegare. A intervenire la guardia costiera.

Uscito in mare con la propria canoa dal circolo nautico l'uomo si era spinto a oltre 700 metri dalla costa, ma a causa dell'intensificarsi del vento e nonostante lo sforzo fisico nel mantenere il controllo dell'imbarcazione, la canoa si è capovolta e si è trovato in balia delle onde. Fortunatamente è stato trasportato sino a una boa di segnalazione e aggrappandosi ha poi potuto attirare l'attenzione dei soccorsi, chiamandoli con il proprio cellulare protetto dalla custodia ermetica.

In mare è così intervenuto il personale della guardia costiera di Santa Marinella con il battello Gc B120 che ha individuato l'uomo, riuscendo a avvicinarsi per salvarlo. L'uomo, visibilmente sotto shock e in condizioni di ipotermia, è stato allertato il 118 per il successivo trasporto all'ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Dopo un periodo di osservazione l'uomo è stato poi dimesso.