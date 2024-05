Cane cade nel tombino: il cucciolo Tokyo recuperato dai carabinieri

Caduto in un tombino è stato recuperato dai carabinieri. Disavventura a lieto fine per un cucciolo di pinscher di nome Tokyo e per la sua padrona. Questa mattina, in via Montefiore a Castelnuovo di Porto, una donna in preda al panico, ha contattato il 112, per chiedere aiuto, poiché il suo cane, un pinsher di nome Tokyo, era caduto in un tombino.

Sul posto si è recata immediatamente una pattuglia dei carabinieri della locale stazione del comune della provincia nord di Roma che, dopo aver aperto e ispezionato quattro chiusini, è riuscita a recuperare il cane, fortunatamente in buona salute e a restituirlo di nuovo tra le braccia della padrona.