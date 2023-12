Roma, cane scuoiato e abbandonato vicino a un cassonetto: la denuncia e il video diventano virali

La scena è di quelle choc. Un cane scuoiato e lasciato accanto ai cassonetti, in via Camarda a Castelverde, periferia sud est di Roma. La denuncia l'ha fatta lo scorso 28 dicembre una residente, scesa a gettare la spazzatura. Il video che riprende tutto è drammatico e viene postato su Facebook. In poco tempo, neanche a dirlo, diventa virale.

"Mi dispiace rovinarvi le Feste, ma è giusto che sappiate che, nelle scuole dei vostri bimbi, vivono e respirano la nostra stessa aria Bestie di Satana! Servono le telecamere", il messaggio che accompagna il video. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del VI gruppo per rimuovere la carcassa che giaceva tra i rifiuti da diversi giorni.

LNDC Animal Protection ha sporto denuncia contro ignoti e chiede a chiunque abbia informazioni utili di scrivere una mail alla propria associazione: "Anche se il cane fosse morto per cause naturali o per un incidente, perché infierire in modo così brutale e cruento sul suo corpo? Chi ha commesso questo orribile gesto non può essere una persona normale, ma si tratta di un individuo che ha istinti cruenti che devono essere oggetto di indagine e di correzione. Mi auguro davvero che qualcuno si faccia avanti e racconti cosa ha visto, e che vengano svolte indagini accurate perché episodi di questo genere sono veramente gravi e il responsabile deve essere individuato e messo in condizioni di non nuocere più. Questi comportamenti infatti sono quasi sempre indicatori di una personalità disturbata e sociopatica che può rappresentare un pericolo per chiunque, non soltanto per gli animali. Spero quanto meno che il cane non abbia sofferto e che sia morto velocemente, prima di essere ridotto in questo stato", il commento di Piera Rosati, presidente LNDC Animal Protection.

Sul caso è intervenuto anche il consigliere capitolino M5S e vice presidente della commissione ambiente Daniele Diaco: "In questi anni purtroppo abbiamo visto molte forme di violenza sugli animali, ma questa le supera tutte: è sintomo di una coscienza civile che sta venendo meno. Questa amministrazione deve mettere subito in campo delle iniziative di educazione al rispetto di tutte le forme di vita, umana e animale, che parta sin dalla scuola. Se non insegniamo ai ragazzi questi valori, la situazione non potrà che peggiorare".