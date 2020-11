Riserva Naturale dell'Insugherata, cane finisce in un pozzo: salvato dai vigili del fuoco

Ci è voluto l'intervento dei vigili del fuoco di Roma con il nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale), per salvare un cane caduto in un pozzo profondo sei metri all'interno della Riserva dell'lnsugherata in via Augusto Conti, 136.



A dare l'allarme, intorno elle 15, è stato proprio il padrone del cane. Sul posto sono state inviate le Squadre 8A del Distaccamento di Monte Mario e il Nucleo SAF.

Il personale intervenuto con tecniche speciali ha permesso il recupero dell'animale con il cavalletto cevedale, tratto in salvo il cane è stato trovato in buone condizioni.