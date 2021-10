Scivola nel dirupo per salvare il cane caduto nel fossato, recuperati dai pompieri

Quando ha visto il suo fedele amico a 4 zampe cadere in un dirupo ha provato a soccorrerlo ma è scivolato anche lui nel fossato. Questo quanto ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco a Rocca di Papa. La richiesta d'aiuto poco dopo le 13:30 da via Scalette, in zona Belvedere.

Sul posto è quindi intervenuta la squadra di Marino 15/A, con i pompieri che si sono poi calati nel dirupo dove era caduto un cane di razza corso ed il suo padrone, un 33enne, scivolato anch’esso nel tentativo di soccorrere l’animale. Recuperati tramite manovre Saf, l’uomo è stato affidato alle cure del 118.