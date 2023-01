Cani si azzuffano in strada: uno dei padroni accoltella e uccide Aron. "Voglio giustizia"

Due cani si sono azzuffati in strada, uno dei due proprietari ha tirato fuori un coltello e uccide Aron. A denunciare quanto successo in via Flavio Stilicone, nel quartiere Don Bosco, è Ambra Carpio, 29 anni, che ha denunciato il tutto in polizia.

Erano le 19.30 di giovedì scorso quando lei, insieme al fidanzato e il cane, stavano andando in pizzeria. Aron vede in lontananza un altro cane. Tutti e due sono al guinzaglio. "Ho trattenuto Aron con più forza, ma lui ha tirato. L'ho chiamato e si è fermato. Lo stavo per prendere per il collare quando sono caduta a terra". Nel frattempo Aron e l'altro cane si sono avvicinati, azzuffandosi.

Il padrone dell'altro cane così sarebbe venuto violentemente, secondo il racconto della giovane: "Ha preso a pugni e a calci Aron. Ho abbracciato il cane e mi sono resa conto che usciva sangue". L'aggressore scappa via mentre Ambra porta Aron dal veterinario.

La situazione è sembrata subito critica: il cane era in una pozza di sangue. "Mi è morto tra le braccia. - racconta - Il veterinario ha notato un solo foro profondo 7 centimetri che somigliava a una ferita da coltello più che da dente di cane. Ecco perché poi ho chiamato la polizia e ho denunciato tutto al commissariato Tuscolano. Chiedo giustizia per Aron: chiunque abbia visto qualcosa parli".

"Aron era più di un migliore amico, più di familiare, più di un cane. Eravamo un team. - il ricordo di Ambra - Abbiamo viaggiato da Bergamo a Milano, poi a Brescia, Venezia, Torino, Pisa e Roma. Nuotavamo insieme al mare in estate ed in inverno camminavano nei boschi in cerca di bastoni giganti che portava a casa. Ha fatto 23 cuccioli ed avuto una vita piena di amore. Hai protetto mille volte me e le mie amiche amici da qualunque pazzo che poteva esserci in giro sei sempre stato un guerriero. Merita giustizia".