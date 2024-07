Milo, il cane randagio salvato e adottato da una poliziotta

Prima è stato salvato e poi ha trovato casa. Milo, un cane randagio adottato poi dalla stessa poliziotta che lo ha notato in pericolo. L'agente, appartenente alla squadra nautica fluviale della questura di Roma, ha notato il cucciolo solo e in pericolo in mezzo alla strada nei pressi dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.

Salvato dall'imminente pericolo la poliziotta lo ha fatto visitare dal veterinario e gli ha aperto la porta della sua casa, adottando il piccolo cane vagabondo.