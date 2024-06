Cane ucciso a Ponte Galeria, il caso diventa politico: "Il canile comunale non lo ha tutelato"

La vicenda del cane Giorgio, ucciso a coltellate e gettato in un fosso, ha scosso le comunità di Ponte Galeria e di Piana del Sole. Era quelle le zone in cui passeggiava spesso il senza dimora di 47 anni, padrone del cane, e il suo amico a quattro zampe. Nelle scorse ore il caso, però, è diventato anche politico.

Dentro e fuori dal canile

Simonetta Novi, consigliera Lista Civica Calenda Sindaco di VIII Municipio, ha infatti puntato il dito contro la gestione dell'animale. "Il cane Giorgio era entrato e uscito dal canile Muratella più e più volte. Sono mesi che stiamo attenzionando con appositi accessi agli atti la gestione degli animali che entrano nei canili comunali di Roma sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria".

"Il povero maremmano Giorgio si accompagnava a una persona con problemi e più volte era entrato nel canile Muratella perché trovato vagante sul territorio. - spiega Novia - Ogni volta è stato restituito a questa persona senza fissa dimora e purtroppo non in grado di badare ne a un animale ne a se stesso. Addirittura il 6 gennaio 2024, il cane Giorgio era stato trovato chiuso dentro un recinto nella discarica abusiva di 18 ettari sequestrata su via Portuense, tra il comune di Roma e quello di Fiumicino. Nel corso di quel sequestro, erano stati salvati dalle guardie zoofile anche 40 cani. Uno di questi era il povero Giorgio, restituito ancora una volta alla stessa persona senza fissa dimora".

L'accusa

"I canili comunali di Roma - conclude Simonetta Novi - hanno sempre avuto come vocazione quella di salvare gli animali che si ritrovano a entrare nelle gabbie. Ma quando un animale non viene adeguatamente tutelato, come nel caso di Giorgio, è evidentemente un fallimento. Il cane Giorgio è stato massacrato da due balordi, ma il Comune di Roma avrebbe potuto tutelarlo, cosa che purtroppo non è stata fatta. La nostra denuncia nasce affinchè non ci sia più un animale che muore a causa di errori umani di questo tipo".

Il Comune parte civile

Sul caso il Campidoglio si è espresso senza entrare nello specifico della gestione del cane, ma mostrando vicinanza attraverso la garante per gli animali di Roma Capitale, Patrizia Prestipino: "Provo profondo dolore e indignazione. Se si utilizza tanta crudeltà su esseri indifesi come gli animali, non si può avere rispetto per il resto dell'umanità".

"Le persone che si sono macchiate di questa atrocità - ha poi aggiunto - sembra siano state individuate e io, nell'esercizio del mio ruolo di garante, chiederò subito al Sindaco e al Comune di Roma di costituirsi parte civile contro questi malfattori, perché una tale barbarie non resti impunita".

Chiesta giustizia

Nel frattempo le varie associazioni animaliste chiedono giustizia. L'Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa), attraverso l'avvocato Claudia Ricci, ha presentato denuncia e ha chiesto il riconoscimento della pericolosità sociale per i responsabili.

"La violenza diretta senza pietà sull'animale, le modalità concrete dell'azione, dimostrano una personalità squilibrata e l'inclinazione alla commissione di gravi e gratuiti fatti criminosi nei confronti di soggetti deboli e indifesi. La protezione animali farà tutto il possibile affinché questo orribile crimine non rimanga impunito", ha commentato la presidente nazionale Enpa, Carla Rocchi.