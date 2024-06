Il cane Giorgio ucciso a coltellate da due fratelli. La carcassa gettata in un torrente

Choc a Roma. Un cane, Giorgio il suo nome, è stato ucciso senza alcun motivo da due fratelli romani di 44 e 46 anni che poi hanno gettato la carcassa in un fosso di un torrente vicino alla stazione di Ponte Galeria a Roma. I due responsabili sono stati individuati e denunciati dai carabinieri.

È quanto accaduto ieri sera. A dare l'allarme il proprietario del cane, un cittadino romeno di 47 anni, senza dimora, che ha chiamato i carabinieri perché non trovava più il suo amico a quattro zampe. Esaminando i filmati del sistema di videosorveglianza la terribile scoperta.

Nelle immagini si vedrebbero due uomini - poi identificati per i due fratelli che gravitano anche loro nell'area della stazione - mentre si avventavano, forse con un coltello, sul cane. La carcassa è stata recuperata dai carabinieri di Ponte Galeria e affidata al servizio veterinario. Saputa la notizia in molti si sono listati a lutto.

Giorgio era conosciuto da molti a Piana del Sole. Qualcuno gli portava anche cibo e acqua. "Non era il cane di nessuno, ma un cane amato da tantissime persone", scrivono i residenti: "Ora sarai libero e felice come ti meritavi di essere". I due fratelli sono stati denunciati per uccisione di animale.