Lascia nell'appartamento cane e gatto senza acqua e cibo, una donna nei guai

Animali domestici abbandonati a loro stessi in un appartamento a Fontana Candida. È quanto hanno trovato gli agenti della polizia di stato del VI distretto Casilino e quelli del VI gruppo Torri della polizia locale, dopo che alcuni residenti avevano segnalato la presenza di animali abbandonati. In casa, gli agenti hanno rinvenuto un cane ed un gatto, in condizioni pietose senza acqua e cibo, chiusi in una camera al buio, denutriti e spaventati.

Rinvenuto anche un rettilario con all'interno un serpente morto di stenti ed un acquario con dei pesci in cattive condizioni. L'appartamento era senza luce né acqua in quanto l’affittuaria risultava insolvente alle utenze da diverso tempo. Sul posto i veterinari hanno preso in custodia il cane e il gatto e a giorni si occuperanno anche dei pesci. La donna proprietaria degli animali, al momento irreperibile, è stata denunciata in stato di irreperibilità per il reato di maltrattamenti di animali.