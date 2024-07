Abbandona il cane nell'auto sotto al sole cocente

Abbandonato nell'auto sotto al sole cocente di questa estate rovente. Siamo in zona Giuliano Dalmata, alla Cecchignola, più precisamente in via Antonio Cippico dove un cane meticcio è stato salvato dai carabinieri. I militari della stazione Roma Eur sono intervenuti dopo che era stato segnalato in difficoltà respiratoria, all’interno di una vettura in sosta, a causa delle alte temperature.

Sul posto sono intervenuti gli uomini dell'Arma che sono riusciti a liberare l’animale. Successivamente i militari hanno rintracciato e riaffidato il cane al proprietario, un 51enne romano, che è stato denunciato alla procura della Repubblica per maltrattamento di animali.