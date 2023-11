Cane cade in un pozzo profondo dieci metri

Un cane caduto in un pozzo profondo dieci metri tratto in salvo dai pompieri. Succede a Torre Gaia, quadrante est della Capitale. Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento La Rustica a intervenire intorno alle 15:20 di mercoledì 29 novembre in via Renoir.

Caduto accidentalmente nel pozzo, grazie a manovre di recupero tramite tecniche Saf, i soccorritori sono riusciti ad estrarre Giacomino - questo il nome del cane corso di circa 70 chili - dalla cavità. Finite le operazioni, il cane è stato riaffidato al suo padrone in buone condizioni di salute.