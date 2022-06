L'appartamento occupato con all'interno un cane abbandonato dai padroni

Lo hanno trovato abbandonato dai suoi padroni in uno degli appartamenti di edilizia popolare liberato giovedì mattina a Torre Maura, nel quadrante est della Capitale. Ad essere messo al sicuro dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale un cane meticcio di media taglia. Rifocillato è stato poi affidato alle cure della Pet in Time.

In particolare il cane abbandonato è stato trovato una volta aperto il portoncino di uno degli immobili Ater che sono stati liberati stamattina nel popoloso e popolare quartiere del VI municipio delle Torri, al civico 122 di via delle Canapiglie, dove i due occupanti, che erano già stati denunciati all'autorità giudiziaria, non erano presenti al momento dello sgombero della casa.

Operazioni di sgombero cominciate alle 7:00 e che hanno riguardato cinque appartamenti: al civico 54 di via Enrico Giglioli, in via delle Avocette 8, 9 e 10 ed in viale delle Canapigliea 122 appunto. Sul posto per liberare le case Erp gli agenti del VI distretto Casilino della polizia di Stato assieme agli agenti dei gruppi Gssu (Gruppo sicurezza sociale urbana) e VI delle Torri, per il recupero di cinque immobili, di proprietà dell'Ater, occupati abusivamente.

All'interno sono stati identificate 9 persone di cui 2 minori, tra italiani e stranieri, alcune già precedentemente denunciate. Per quattro degli appartamenti era già stato notificato un decreto di rilascio dell'abitazione. In via delle Canapiglie il rinvenimento del cane, poi affidato alle cure di Pet in Time.